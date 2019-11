Mattinata, in casa ha due fucili e un revolver, denunciato imprenditore

I carabinieri di Foggia hanno denunciato un imprenditore 34enne di Mattinata, incensurato, per detenzione abusiva di armi. L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due fucili avancarica ed un revolver con relativo munizionamento. L’imprenditore, inoltre, è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish, che ha riferito di avere in casa per uso personale, ed è stato segnalato alla Prefettura.