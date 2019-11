Cerignola, vuole sfuggire all'alt perché ha l'hashish, investe poliziotto e scappa: preso

In sella ad uno scooter ha investito un poliziotto che tentava di intimargli l’alt per controllarlo. È accaduto in via Iglesias a Cerignola (Foggia) dove gli agenti hanno arrestato e posto ai domiciliari un 22enne del posto, con l’accusa di violenza e lesioni a pubblico ufficiale. A quanto si apprende, i poliziotti durante un servizio antidroga hanno notato il 22enne e gli hanno intimato l'alt per sottoporlo a un controllo, ma il giovane ha accelerato e investito il poliziotto che gli si era posto davanti per il controllo.

Nonostante la caduta, l’agente è riuscito a bloccare il 22enne per alcuni secondi, il tempo necessario affinché intervenisse il collega in suo aiuto. Una volta fermato, il giovane si è dimenato per scappare ed è nata una colluttazione, durante la quale la moto è caduta addosso al secondo poliziotto. Entrambi gli agenti hanno riportato lievi lesioni. Addosso al 22enne sono stati trovati 3 grammi di hashish. Lo scooter è stato sottoposto a sequestro perché privo di assicurazione.