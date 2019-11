S.Giovanni Rotondo, nel club privato si spaccia ogni tipo di droga: blitz dei cc, titolare arrestato

I carabinieri di San Marco in Lamis hanno eseguito un blitz a San Giovanni Rotondo (Fg), in un club privato del paese, e hanno arrestato in flagrante il titolare, un 35enne del posto, C.L., già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari nel corso di un controllo avevano notato un sospetto andirivieni nel locale, che l'uomo aveva affittato in pieno centro da poco, e hanno deciso di entrare per una verifica. Il titolare, sorpreso mentre stava confezionando della cocaina, ha tentato di scaricare nel water le dosi appena preparate, che i carabinieri hanno in parte recuperato. A quel punto il titolare ha cominciato a lanciare addosso ai carabinieri oggetti e calci, ma è stato poi fermato. La perquisizione ha permesso di trovare oltre alla cocaina anche hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Altra droga è stata trovata nella casa dell'uomo, insieme a 1800 euro in contanti, nascosti anche all'interno di custodie di cd-rom. L'uomo si trova nel carcere di Foggia.