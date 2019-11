Lesina, bar sulla spiaggia dato alle fiamme: scatta la raccolta fondi online per ricostruirlo

Il bar L'Isola di Wight, sul lungolago di Lesina (Fg), è stato completamente distrutto da un incendio nella notte fra il 30 e il 31 ottobre. I proprietari, Enzo e Giuseppe, sono in difficoltà, ma la generosità di tanti clienti, amici e affezionati si sta facendo sentire per far ripartire l'attività. Mentre le indagini per risalire ai responsabili proseguono, infatti, è stato lanciato un crowdfunding online per raccogliere fondi per la ricostruzione del bar, uno dei simboli della località, ritrovo di tanti giovani.

Per aderire alla petizione basta cliccare a questo link. Ecco uno stralcio del messaggio allegato alla petizione:

Nella notte del 30 ottobre 2019 si è verificato un incendio doloso, un atto vile ed inspiegabile, che ha completamente distrutto L’Isola di Wight a Lesina (FG).

È uno dei locali simbolo della rinascita turistica di Lesina, luogo di raduno dei giovani della zona.

I danni sono ingenti, manca una copertura assicurativa ed è ancora in atto un mutuo per gli investimenti fatti negli anni precedenti.

I proprietari, Enzo e Giuseppe, sono in difficoltà e solo con il vostro aiuto si potrà pensare di ripartire.

Facciamolo per l’Isola, per Lesina e per tutti noi.

Enzo e Giuseppe vi manterranno costantemente aggiornati sul prosieguo della campagna di raccolta fondi e sulle attività di ricostruzione.

Grazie!