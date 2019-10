Foggia, intesa tra Regione e Comune per 150 case popolari

FOGGIA - Regione Puglia, Arca di Capitanata e Comune di Foggia hanno raggiunto una intesa sui contenuti di un protocollo che verrà siglato a breve e che prevede la realizzazione di 150 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica su un suolo della zona Fiera nel capoluogo dauno.

L’intesa è stata raggiunta questa mattina a Bari nel corso di un incontro tra l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, e l’assessore del Comune di Foggia Antonio Bove, alla presenza di dirigenti e tecnici dei due enti e dell’amministratore unico di Arca Capitanata, Donato Pascarella.

Ne dà notizia la Regione sottolineando di aver messo a disposizione a titolo gratuito di Arca Capitanata il diritto di superficie (per la durata di 99 anni) della porzione di suolo dell’ex Cassa del Mezzogiorno, esteso su oltre 22mila metri quadri. «Parliamo di un intervento abitativo - spiega Pisicchio - stimato in circa 20 milioni di euro per dare una risposta all’emergenza abitativa della città di Foggia. E non a caso abbiamo candidato questo progetto alla delibera Cipe numero 127 per il programma integrato di edilizia residenziale sociale, chiedendo risorse pari a 14 milioni di euro, di cui ben 9 solo per il Comune di Foggia. Il nostro impegno e la nostra attenzione per la Capitanata sono costanti perché siamo consapevoli delle difficoltà sociali che ogni giorno incontrano i sindaci per la disponibilità di alloggi popolari».

«Proprio per percorrere altre strade sull'emergenza abitativa - conclude l’assessore - ho anche chiesto ai miei uffici una verifica puntuale sui fondi ex Gescal non ancora spesi in Puglia, al fine di rimuovere eventuali criticità e di rimodulare queste risorse verso altri progetti».