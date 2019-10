Orta Nova, in 4 tentano colpo in banca: ferita una guardia giurata

Paura a Orta Nova, nel Foggiano, dove questa mattina una banda di malviventi ha tentato un colpo a un portavalori che stava effettuando le attività di carico e scarico denaro nella filiale Unicredit in piazza Pietro Nenni. In quattro, incappucciati e con un fucile, hanno seguito due vigilantes fin dentro la banca, ed è partito (non si è ancora capito se volontariamente o meno) un colpo dal fucile, che ha ferito una delle guardie a una gamba.

I malviventi, allarmati, sono allora fuggiti a mani vuote: prima di scappare uno di loro ha esploso altri due colpi contro il portavalori. La guardia ferita è stata medicata sul posto: guarirà in pochi giorni. Indagano i carabinieri. La banda attendeva l'arrivo del portavalori a bordo di una Fiat 500.