Foggia, formaggio di scarto venduto come «Reggiano»: 2 denunce

In un negozio nel Foggiano vendeva formaggio a pasta dura realizzato con gli scarti di produzione spacciandolo per «Parmigiano Reggiano Dop». Per questo i carabinieri del reparto Forestale di Serracapriola hanno denunciato per il reato di frode in commercio sia il titolare dell’attività commerciale, un uomo di 47 anni; sia il legale rappresentante, un 50enne. Circa 26 chili del finto Parmigiano sono stati sequestrati