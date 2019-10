San Severo, scontro sulla statale 16: muore 79enne foggiano

Un uomo di 79 anni, Sergio Bonfiglio, di Foggia, è morto ieri sera in un incidente sulla strada statale 16, in direzione San Severo, nel Foggiano. A quanto si apprende, l’incidente ha coinvolto due veicoli, una Skoda ed un’Alfa Romeo. Entrambe le auto percorrevano la strale 16 quando, forse a causa di una mancata precedenza, si sono scontrate con violenza. Bonfiglio è stato trasportato in ospedale ma è morto dopo il ricovero.