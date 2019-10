San Severo, sorpreso a rubare melagrane ferisce alla testa proprietario 80enne: arrestato

SAN SEVERO (FG) - Sorpreso a rubare in una campagna delle melagrane ha aggredito il proprietario ottantenne colpendolo ripetutamente al capo con una zappa e provocandogli lesioni giudicate guaribili in una ventina di giorni. E’ poi fuggito ma è stato identificato e in serata arrestato dai carabinieri. L’uomo, che ha 56 anni, è del posto ed è già noto alle forze dell’ordine, è accusato di furto e lesioni gravi