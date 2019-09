Orta Nova, in casa pistola da guerra, droga e banconote false: arrestato 51enne

I carabinieri di Foggia hanno perquisito un'azienda agricola di Orta Nova, dove hanno arrestato un 51enne che deteneva illegalmente una pistola da guerra, in dotazione all'esercito tedesco, una Luger P08 calibro 9, con il numero di matricola punzonato e il colpo in canna, e 115 cartucce. L'arma e le munizioni erano nascoste in mezzo ai rifiuti, in un capannone adiacente all'abitazione dell'arrestato. L'uomo dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di banconote false. La pistola è stata inviata al Ris di Roma per capire se sia stata utilizzata per qualche episodio criminoso. L'uomo si trova nel carcere di Foggia.