Foggia, incendiano auto di medico legale INPS: disposta vigilanza

FOGGIA - Sono stati disposti servizi di vigilanza nei confronti del medico legale che lavora all’Inps di Foggia, vittima di un atto incendiario avvenuto giovedì scorso in via Gramsci nel Capoluogo dauno. È quanto stabilito dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi che questa mattina ha presieduto una riunione di coordinamento tecnico delle forze di polizia cui ha partecipato anche la vittima del grave episodio criminoso. Erano presenti all’incontro anche Maria Sciarrino e Antonio Balzano, rispettivamente direttore regionale e direttore provinciale dell’Inps.

Giovedì scorso è stata incendiata la Mercedes GCL della professionista che si trovava nel parcheggio dell’istituto di previdenza sociale. Le fiamme hanno coinvolto anche una Pegeout 5008 di proprietà di un infermiere in servizio all’Inps. Nel tentativo di domare l’incendio due persone sono rimaste ferite. Inoltre - a quanto si apprende - alcuni testimoni, poco prima del rogo, avrebbero visto una persona armeggiare nelle vicinanze della berlina del medico e poi fuggire via a gran velocità. La vittima è presidente della commissione per la revisione dell’invalidità civile. Sono in corso le indagini per l'identificazione del responsabile.