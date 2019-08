Cerignola, tenta di stuprare per strada una donna e la figlia minorenne: arrestato

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno fermato un 37enne del luogo, incensurato, che ieri in tarda serata, in via Terminillo, vicino alla chiesta dello Spirito Santo, che secondo gli investigatori ha tentato di approcciare fisicamente una minorenne che passeggiava con la madre e la sorella. L’uomo dopo essere stato respinto dalla minore, si è scagliato sulla madre e l’ha palpeggiata nelle parti intime, tentando di avere un rapporto sessuale con la stessa. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto, e l’uomo è stato prontamente rintracciato dai carabinieri. La donna per lo shock è stata portata all’ospedale di Cerignola.