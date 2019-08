Foggia, ghanese ucciso in un agguato 4 mesi fa: domani i funerali

FOGGIA - Dopo essere stata depositata in obitorio per oltre quattro mesi, grazie ad una raccolta di fondi domani la salma di Daniel Nyarko, ghanese ucciso con alcuni colpi di pistola il 28 marzo scorso in via Trinitapoli, a Foggia, potrà avere degna sepoltura. L’associazione AIIMS - Associazione Immigrati per l’Integrazione e la Motivazione Sociale e di Ghana Union Association di Puglia e la Caritas diocesana di San Severo, sono riuscite a raccogliere, attraverso delle offerte, il denaro per poter assicurare al bracciante agricolo il funerale e la sepoltura al cimitero di Foggia. È quanto fa sapere Ras Bamba dell’associazione ghanese pugliese.

«Abbiamo raccolto complessivamente 1700 euro - precisa Ras Bamba -. Domani saluteremo il nostro amico per l’ultima volta: prima in ospedale, infine con i funerali al cimitero di Foggia dove Daniel sarà tumulato. Nel pomeriggio, un’altra cerimonia si svolgerà presso l’ex pista di Borgo Mezzanone, dove si trova una baraccopoli che ospita migranti, per ringraziare tutta la comunità ghanese», conclude Ras Bamba.