Furgone contro auto nel Foggiano: muore bracciante egiziano, 4 feriti

Un bracciante agricolo egiziano, Elsayed Shaban Asaouri Moustafà, di 61 anni è morto nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 77 quella che collega Cerignola a Zapponeta, nel Foggiano. Altre quattro persone, appartenenti ad un intero nucleo familiare, sono rimaste ferite. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Stando a quanto si è appreso fino a questo momento ieri sera il cittadino egiziano era alla guida del proprio Fiat Doblò quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Alfa 166 con a bordo un intero nucleo familiare. Fatale l’impatto per il bracciante agricolo, deceduto all’istante, mentre i quattro feriti sono stati soccorsi e trasportati al vicino ospedale.

Le indagini sono affidate agli agenti della polizia stradale