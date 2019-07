Foggia, aggredisce e scippa collana ad anziana colf: arrestato

FOGGIA - Aggredisce e strappa una collanina d'oro ad un'anziana colf di origine russa: arrestato un 41enne del luogo. L'episodio è avvenuto verso le sette e mezza di ieri mattina, in corso Roma, la vittima stava andando a lavoro quando è stata aggredita a tradimento dall'uomo che dopo averla scaraventata a terra, le ha strappato di dosso la collana d’oro che aveva al collo. In quel momento però era di passaggio una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia cittadina che, avendo visto tutto, si è immediatamente gettata all’inseguimento. Il malvivente si era dato alla fuga, ma è stato subito bloccato e portato in carcere.

Ferite lievi per la vittima che, accompagnata al pronto soccorso, ha una prognosi di dieci giorni.