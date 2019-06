Chieuti, arrestata una donna per spaccio: aveva cocaina in casa

I Carabinieri hanno arrestato a Chieuti la 34enne Anna Carbonelli, disoccupata, accusata di detenzione di sostanze stupefacenti. La donna è stata arrestata nell'ambito di controlli dei militari nei territori di Serracapriola e Chieuti, cui hanno preso parte anche unità cinofile. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione di Carbonelli, sono stati trovati tre grammi di cocaina, già

suddivisa in cinque dosi, un bilancino di precisione e 560 euro in contanti ritenuti frutto di attività di spaccio. La 34enne è stata posta agli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del rito per direttissima.