Vuole bere ma il locale è chiuso: 27enne rapina il titolare, preso

Venerdì scorso a San Nicandro Garganico (Fg) i carabinieri hanno arrestato per rapina e porto di arma clandestina Nazario Gallo, 26 anni, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo intorno alle 4 e mezzo del mattino è entrato in un locale del posto, ormai chiuso, e aveva chiesto una consumazione al titolare. Quest'ultimo si è rifiutato, perché in chiusura, e il 26enne ha estratto una pistola: l'ha minacciato, gli ha rubato 20 euro ed è scappato a bordo di un'auto. È stato intercettato grazie al racconto dell'esercente, ai filmati delle telecamere d videosorveglianza e ad alcune testimonianze. Quando è stato raggiunto, nella sua abitazione, aveva ancora con sé la pistola, con la matricola abrasa. Il responsabile è stato condotto nel carcere di Foggia.