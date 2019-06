Auto contro tir nel Foggiano: muore pensionato 76enne

Un 76enne, Leonardo Ruggero, di Apricena (Foggia), è morto nell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 89, nelle vicinanze di San Severo nel Foggiano. La vittima era alla guida della sua utilitaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion. Il pensionato è deceduto sul colpo, inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri a cui spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell’incidente.