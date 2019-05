Comunali, a Foggia spareggio il 9 giugno tra Landella e Cavaliere

Landella non sfonda al primo turno anche se raggiunge il 45% dei consensi, Cavaliere ottiene un lusinghiero 33% (i dati saranno comunque certificati e confermati nel corso della giornata). I due, rappresentanti delle coalizioni tradizionali di centrodestra e di centrosinistra, si sfideranno al ballottaggio per la carica di sindaco il prossimo 9 giugno.

Fuori gioco il guastafeste Giovanni Quarato (Cinquestelle), non oltre un 15-16% che rappresenta tuttavia un buon risultato tenuto conto che i Cinquestelle si presentavano con una sola lista. Molto distaccati Giuseppe Mainiero (con la lista civica Foggia in testa) e Giuseppe Pertosa (sostenuto dalle liste civiche Forza Foggia e Lista Pertosa). Pertosa è al momento fuori dal Consiglio comunale, spera invece Mainiero, ma la sua lista deve prendere almeno il 3% (indipendentemente dal risultato del candidato sindaco) per far scattare il seggio in Consiglio comunale.

Dunque, sarà un ballottaggio a decidere chi dovrà indossare la fascia tricolore nel prossimo quinquennio tra Franco Landella e Giuseppe Cavaliere. Anche se il dato è in via di perfezionamento, va detto che Landella ha perso qualche punto percentuale rispetto alla dotazione complessiva del centrodestra dove (nella Lega ma non solo) non è mancato il voto disgiunto che ha premiato altri candidati sindaci. Scorie del passato, ma che potrebbero risultare decisive in fase di ballottaggio a favore o contro. Di contro Pippo Cavaliere ha recuperato consensi in più rispetto alla sua coalizione che va oltre il centrosinistra tradizionale con pezzi del civismo (tra cui l’assessore regionale Leo Di Gioia che alle europee ha fatto votare Casanova della Lega) e del centrodestra (da Mimmo Verile a Lucia Lambresa).

Nel corso dello spoglio, soprattutto alle prime battute, Landella aveva dato la sensazione di poter crescere e recuperare e recuperare consensi per avvicinarsi alla soglia del 50 per cento più un voto, ma a metà scrutinio il dato si è stabilizzato e nel corso dello spoglio si è capito che ci sarebbe stata una partita a due tra Landella e Cavaliere rimandata al prossimo 9 giugno quando ci sarà il secondo turno che assegna fascia tricolore e maggioranza in consiglio comunale a chi ottiene più voti. Staccati come detto Quarato, Mainiero e Pertosa, ma Quarato porterà per la prima volta in Consiglio comunale una delegazione Cinquestelle di almeno tre consiglieri (compreso Quarato) che sotrarrà così voti e seggi a chi perderà il ballottaggio.