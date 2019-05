San Severo, auto nascosta tra gli ulivi con kalashnikov e maschere

FOGGIA - Una pattuglia del Comando Stazione di San Paolo di Civitate, impegnata in un servizio di perlustrazione nelle campagne ha notato una Jeep nascosta tra gli ulivi di contrada Civitate - Ischia a San Severo, all'interno dell'auto sono stati ritrovati due fucili mitragliatori Kalashnikov cal. 7,62x39, entrambi con i serbatoi inseriti, altre decine di munizioni per gli stessi, oltre a due maschere di silicone, due scaldacollo e due paia di guanti. L'auto, recuperata e portata al Comando di San Severo, è ora sottoposta a tutti gli accertamenti di natura tecnica e scientifica per risalire alla provenienza, oltre che all'identità dei proprietari. Allo stesso scopo tutto il materiale sequestrato verrà trasmesso al RIS di Roma, non escludendo poi che i fucili d'assalto siano già stati utilizzati per commettere qualche reato.