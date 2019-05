Sul Frecciargento senza biglietto, egiziano aggredisce polizia

La mattina del Primo Maggio la polizia ferroviaria è intervenuta intorno alle 8.20 nella stazione di Foggia, sul treno Frecciargento Lecce-Roma, perché il capotreno aveva sorpreso un passeggero senza biglietto, che voleva raggiungere la capitale ma non intendeva pagare il viaggio. L'uomo, un 21enne di origini egiziane, con precedenti di polizia, ha reagito in maniera aggressiva dopo essere stato invitato a scendere dal convoglio, proferendo frasi offensive nei confronti degli agenti di polizia e del capotreno, tentando anche alcune pratiche di autolesionismo. I poliziotti sono riusciti con difficoltà a bloccarlo (uno di loro ha ricevuto anche un calcio sul ginocchio): l'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è stato condotto in carcere.