Elezioni a Foggia, ecco i nomi dei 5 candidati in corsa al Comune

Foggia pronta a eleggere il nuovo sindaco della città: in lizza ci sono 5 candidati. Le elezioni si terranno il prossimo 26 maggio.

I CANDIDATI - Così come avvenuto a Bari, il centrodestra ha scelto le primarie per determinare quello che sarà il suo candidato. Con una partecipazione di oltre 13.000 foggiani, alla fine Franco Landella ha avuto la meglio su Luigi Miranda che invece era appoggiato dalla Lega.

Nell’ampia coalizione di centrodestra che andrà a sostenere l’attuale primo cittadino non ne farà però parte Giuseppe Mainiero, ex Fratelli d’Italia che correrà per conto proprio come civico.

Non ci sarà con il centrodestra anche l’attuale Capogruppo del Gruppo Misto Giuseppe Pertosa, ex Forza Italia, che ha annunciato la sua candidatura con la lista Forza Foggia alla quale si potrebbero aggiungere altre liste civiche.

Come prassi, il Movimento 5 Stelle ha scelto il proprio candidato facendo votare i propri attivisti. Ad avere la meglio è stato l’ingegnere Giovanni Quarato che ha superato al ballottaggio l’avvocato Luigi Sorace.

Nel centrosinistra infine Partito Democratico, Articolo 1, Italia in Comune, Verdi e PSI, hanno scelto di puntare su Pippo Cavaliere indicato da quel di Leo Di Gioia che nel 2014 prese il 18,5% correndo da civico.