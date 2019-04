Cerignola, preso corriere algerino con 4 etti di hashish

Un corriere algerino è stato arrestato dalla Polizia a Cerignola: in manette è finito il 48enne Karim Saidi, residente a Trani: l'uomo era alla guida di una Y 10 che è stata fermata su via Manfredonia dal personale della Squadra mobile e del commissariato: nel corso della perquisizione all'interno dell'auto, sotto il sedile di guida, era nascosta una busta, contenente sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 400 grammi suddivisa in 4 panetti. Saidi veniva quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Foggia.