Carabinieri trovano trattore rubato nel Foggiano

I carabinieri di Ascoli Satriano (Fg) insieme a quelli di Cerignola (Fg) hanno trovato in un casolare abbandonato, in località Mortellito, un trattore che era stato rubato il 2 aprile scorso a un agricoltore di Deliceto. Il mezzo è stato restituito al proprietario. Ancora una volta l'impegno dei militari per reprimere reati contro l'agricoltura è stato fondamentale: sono sempre più gli sciacalli e i concorrenti senza scrupoli che stanno mettendo a dura prova l'economia della Capitanata.