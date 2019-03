Manfredonia, 1 kg di droga nella ruota di scorta e negli slip: 2 arresti

MANFREDONIA - Nascondevano 1kg di marijuana nel vano della ruota di scorta e 10 grammi di eroina negli slip. Arrestati in due a Manfredonia dalla Guardia di Finanza.

I finanzieri hanno intimato l’alt ad una Fiat Croma con a bordo un uomo di 35 anni di origini sipontine. Durante l’ispezione dell’auto è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro, occultato all’interno del vano adibito alla custodia della ruota di scorta, un pacco di cartone contenente un chilo di hashish che, una volta immesso nel mercato dello spaccio, avrebbe fruttato oltre 15 mila euro.

Fermato poco dopo sulla statale 28 Pedegarganica, a bordo di una Chevrolet Kalos un altro uomo, di 46 anni originario di Manfredonia, trovato in possesso di circa un grammo di cocaina, a seguito della perquisizione le fiamme gialle hanno recuperato anche altri 10 grammi di eroina nascosti negli slip. Dopo l'ispezione effettuata in casa del 46enne sono stati rinvenuti e sequestrati 11 flaconi di metadone detenuti in assenza di prescrizione medica.

Entrambi i responsabili, già noti alle Forze dell’Ordine per reati specifici, sono stati tratti in arresto per traffico di sostanze stupefacente e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto la custodia cautelare, agli arresti domiciliari, per essere sottoposti a procedimento penale per direttissima.