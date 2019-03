Lesina, procura indaga su imprenditore Casanova per abusi edilizi

I militari della Guardia di Finanza di Bari stano eseguendo un decreto di ispezione delle proprietà immobiliari riconducibili all’imprenditore Massimo Casanova che si trovano in località Bosco Isola a Lesina, nel Foggiano. Il provvedimento emesso dalla Procura di Foggia è volto a verificare la possibile sussistenza di abusi edilizi e reati paesaggistici. È in corso anche l’acquisizione di documenti in diversi Enti Pubblici.

L’imprenditore Massimo Casanova è proprietario di strutture turistiche.

«Stamattina ero a casa quando si sono presentati i finanzieri per effettuare normalissimi controlli. Ne prendo atto, ma non ho nulla da dire». È il commento rilasciato dall’imprenditore Massimo Casanova destinatario di un decreto di perquisizione di una delle sue abitazioni che si trova in località Bosco Isola, a Lesina. La Procura di Foggia indaga per presunti abusi edilizi e reati paesaggistici. «Sono assolutamente sereno - dice l'imprenditore del settore turistico - sono certo che gli inquirenti faranno il proprio corso ed ho piena fiducia nella magistratura». Poi Casanova fa una precisazione in merito alle presunte contestazioni sollevate dalla Procura dauna: «È diventata la favola di Bosco Isola, non si tratta di una tenuta immensa, ma di una casa normalissima».

Secondo Gianluca Ursitti, legale dell’imprenditore, si tratta di «una semplice ispezione dei luoghi per una presunta contestazione di abuso edilizio». «So - ha aggiunto - che gli inquirenti si sarebbero recati al comune di Lesina per verificare se ci siano o meno discrasie nel titolo abitativo»