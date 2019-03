Foggia, arrestato pakistano: dal 2014 era ricercato per omicidio

Il 14 marzo scorso gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia hanno arrestato un 40enne pakistano, Abdul Farooq, che era ricercato dall'autorità del suo paese d'origine per l'omicidio, avvenuto in Pakistan, di un connazionale, a colpi d'arma da fuoco. L'episodio risale al 2014.

Sfuggito ai controlli è riuscito a rifugiarsi in Italia, e dopo una complessa attività investigativa è stato intercettato a Foggia, e catturato in un locale vicino alla stazione. Arrestato per omicidio, è stato condotto in carcere.