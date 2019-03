Emergenza case a Foggia, consegnati 9 alloggi popolari

FOGGIA - «Con questa consegna vogliamo testimoniare l’attenzione quotidiana alle questioni abitative». Lo ha detto questa mattina l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, a Foggia per la consegna di nove nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica di Arca Capitanata. «I problemi ci sono ma sono moderatamente ottimista - ha detto Pisicchio. Affideremo ad Arca Capitanata il terreno sul quale realizzare 150 alloggi da mettere in campo per far fronte alle esigenze della città».

Alla domanda di alcuni cronisti in merito agli sviluppi sull'iter dell’housing sociale, che prevede la realizzazione a Foggia di 800 appartamenti, Pisicchio ha ribadito l’impegno della giunta regionale a valutare i progetti. «Voglio sgomberare una sorta di equivoco che si è creato: l’housing sociale e un’altra cosa rispetto all’edilizia popolare - dice Pisicchio. È una sorta di agevolazione per chi si può permettere di dare un piccolo contributo di fitto. Stiamo andando avanti, le promesse sulla completezza dell’iter burocratico le abbiamo realizzate».

«Adesso - chiosa Pisicchio - sarà all’attenzione della politica, nella giunta dove si ragionerà a 360 gradi di questa operazione che immette numerosi alloggi sul territorio, non quelli residenziali pubblici ma quelli privati».