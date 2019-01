Cerignola, auto contro lampione: muoiono due ragazzini di 15 e 17 anni

Due ragazzi di 15 e 17 anni sono morti e un’altra giovane è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte in via dei Mandorli a Cerignola dove un’automobile condotta da un diciottenne si è schiantata contro un palo della luce per cause non ancora chiarite. Il conducente, un 22enne, ha riportato solo lievi ferite, ed è stato arrestato (e posto ai domiciliari) per omicidio stradale. Le vittime si chiamavano Aurora Traversi, di 15 anni e Agostino Antonacci, di 17 (avrebbe compiuto 18 a settembre), entrambi di Cerignola. La ragazza ferita non è in pericolo di vita.

La comitiva era a bordo di una Ford CMax. Il conducente del veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Nell’impatto l’auto si è praticamente spezzata in due. I due minorenni sono morti prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la comitiva viaggiava a bordo della Ford CMax quando il conducente, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Coinvolta nel sinistro una seconda autovettura a bordo della quale viaggiava un 50enne che è rimasto ferito in modo non grave.