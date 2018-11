Furti di pesce e olive, droga e ricettazione: 3 arresti e 3 denunce nel Foggiano

CERIGNOLA - Continuano le operazioni di contrasto al fenomeno dei furti dei prodotti agroalimentari. Recuperati e restituiti ai proprietari quintali di pesce, per un valore di circa 25.000 euro, e tre quintali di olive, tutta merce rubata, oltre a 150 grammi di hashish sequestrati: tre persone sono finite in manette e altre tre deferite in stato di libertà dai carabinieri di Cerignola.

Il primo a finire in manette è stato un 19enne incensurato di San Ferdinando di Puglia. Durante un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto dei reati in zone rurali, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia lo hanno sorpreso in un fondo agricolo altrui dove si era impossessato di circa tre quintali di olive. Il giovane è dunque stato fermato e dichiarato in arresto, mentre le olive sono state restituite al legittimo proprietario. Il giovane è agli arresti domiciliari.

A Cerignola, invece, i militari della locale Stazione hanno arrestato un minorenne del posto. I Carabinieri, durante una perquisizione a casa del ragazzo hanno trovato 154 grammi di hashish e tutto il materiale necessario al confezionamento dello stupefacente. L’arrestato è stato portato al carcere minorile “Fornelli” di Bari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Ancora i Carabinieri della Stazione di Cerignola, poi, hanno arrestato Massimo Dinapoli, pregiudicato del posto. L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari, era già stato arrestato nei giorni scorsi perché trovato all’esterno della propria abitazione in compagnia di altri pregiudicati. Il Giudice competente, sulla scorta di quanto segnalato dai militari, non ritenendo più idonea la più blanda misura dei domiciliari, gliel’ha ora revocata, ripristinandone la custodia in carcere.

A Stornara, infine, i militari della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà tre pregiudicati, due dei quali del posto e uno di Cerignola. I carabinieri dopo una soffiata hanno fatto irruzione all’interno di un autoparco, sorprendendo i tre ancora intenti a smistare varie confezione di pesce, del valore di circa 25.000 euro. I tre sono accusati del reato di ricettazione in concorso, mentre tutta la merce è stata restituita al legittimo proprietario.