L'ex senatore di Forza Italia, Emiddio Novi, 72 anni, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto a Sant'Agata di Puglia, nel Foggiano L'ex inquilino di Palazzo Madama, secondo una prima ricostruzione della dinamica, sarebbe stato travolto da un camion della nettezza urbana in piazza XX settembre mentre il mezzo stava effettuando una manovra di retromarcia. Il conducente non si sarebbe accordo della presenza dell'uomo: per lui non c'è stato nulla da fare perchè è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Novi, giornalista, ha fatto parte di quattro legislature dal 1996 fino al 2008.

Nel 1996 stato eletto al Senato della Repubblica ed ha svolto le funzioni di vicepresidente del gruppo Forza Italia, componente della Commissione Lavoro e componente, nella XIII e XIV legislatura, delle Commissioni bicamerali, antimafia e vigilanza Rai. Tra gli incarichi di partito ricoperti vanno ricordati la nomina di Commissario regionale in Sardegna e l'elezione a Coordinatore dell'area metropolitana di Napoli.

Rieletto al Senato nel 2001 nel collegio 15 della Campania, ha svolto il ruolo di presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Beni Ambientali. Nel 2006 è stato riconfermato senatore nella circoscrizione Campania ed è stato vicepresidente del gruppo di forza Italia al senato, rivestendo anche l'incarico di componente della Commissione lavoro e della Commissione antimafia fino alla scadenza del mandato, il 28 aprile 2008.