Gli eurodeputati esortano a mettere fine a sperimentazione animale

STRASBURGO - Un piano europeo per mettere fino alla sperimentazione con animali. E' l'esortazione della plenaria dell'Europarlamento alle altre istituzioni Ue. Una risoluzione approvata dagli eurodeputati a Strasburgo chiede maggiori sforzi sul tema sia a livello dell'Ue che nazionale, ad esempio attraverso finanziamenti mirati, un migliore coordinamento e obiettivi concreti su come sostituire gli animali in specifiche aree scientifiche. Come obiettivo finale, la risoluzione propone di fermare l'uso degli animali per scopi scientifici, sostituendoli con metodi alternativi nella ricerca, nei test e nell'educazione.