Michele Emiliano: «Votare Pd aiuta la Puglia»

Presidente Emiliano, mancano pochi giorni al voto. Come vivrà le ultime giornate di campagna elettorale?

«Lavorando, come sempre: ci sono appuntamenti a cui non posso mancare, come il raduno nazionale della Protezione civile a Vieste e l’atterraggio del primo volo al Gino Lisa di Foggia. Poi sarò al fianco dei candidati PD che insieme a migliaia di militanti e sostenitori stanno animando piazze e circoli. Nel pomeriggio sarò con Enrico Letta a Piazza del Popolo».

Ha fatto discutere il suo appello al voto al Pd o al M5S per i collegi pugliesi. Cosa sostanzia questa visione?

«La coalizione in Puglia si fonda sull’alleanza tra Pd, M5S e civiche. Siamo stimati in Italia e in Europa, stiamo realizzando il programma, abbiamo creato legami veri...