Santo Spirito, il «Little Lab» di Ilaria, che vende cornetti e torte da una «finestra» accanto a casa

SANTO SPIRITO - Tutti parlano di lei, la pasticcera «dalla finestra» di Santo Spirito, Bari. A 24 anni Ilaria Carone ha deciso di aprire la sua pasticceria accanto a casa, in via Foggia, dove ha aperto la sua impresa alimentare domestica. Le torte, i cornetti, sono disponibili solo su prenotazione - come ha raccontato a diverse testate locali - dopo un master ha scoperto la possibilità di aprire il laboratorio, ha ottenuto la cucina grazie al sacrificio dei suoi genitori, e ha messo su la sua impresa. L'odore delle sue creazioni arriva fino alla piazza, ma Ilaria è sommersa da richieste telefoniche e via social (le pagine del suo Little Lab, come l'ha chiamato, sono molto vivaci). L'attività è aperta quasi tutto il giorno, con delle pause, e per impastare la 24enne si alza alle 2.30 del mattino. La passione e l'energia non mancano, e i clienti stanno apprezzando non poco le leccornie, salati, dolci, torte di compleanno, perfino i pasticciotti leccesi.