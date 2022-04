Bit Milano, il Comune di Noicattaro presenta il Teatro all’italiana più piccolo

BARI - Il piccolissimo teatro cittadino come appeal turistico. E' il «piatto forte» che il Comune di Noicàttaro presenterà alla Borsa Internazionale del Turismo 2022 dal 10 al 12 aprile presso la Fiera di Milano. «Vogliamo perseguire la strategia di promozione del territorio sfruttando la visibilità di vetrine internazionali come è accaduto qualche mese fa a Sanremo, con la partecipazione a Casa Sanremo, e proseguiamo ora con la Bit di Milano. Occasioni che ci permettono di portare finalmente Noicàttaro e le sue particolarità direttamente a contatto con il grande turismo che da anni viene attratto nella nostra regione. Dopo due anni difficili, il turismo è cambiato e noi dobbiamo essere pronti proponendo un’offerta adeguata» dichiara il sindaco Raimondo Innamorato.

Nell’ambito della BIT il Comune dell'area barese proporrà, all'interno del proprio stand e con apposito materiale, le attrattive culturali, naturalistiche e i prodotti tipici. Un momento di promozione importante per il territorio, incentrato sulla ripartenza, attraverso la cultura del luogo associata ai sapori e ai colori per sviluppare un nuovo modo di fare turismo, accoglienza e ospitalità. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione del Teatro Cittadino. Il territorio sarà rappresentato dal sindaco Raimondo Innamorato e gli assessori allo Sviluppo del Territorio, Germana Pignatelli e Vito Santamaria che terranno una conferenza stampa di presentazione prevista per domenica 10 aprile alle ore 17.10 all’interno del padiglione dedicato alla Regione Puglia. «Abbiamo scelto di presentare agli operatori turistici il Teatro Cittadino con l’idea di promuovere nuovi itinerari turistici che attraggano sul territorio anche un pubblico di esperti e specializzati nel settore culturale. Infatti, stiamo già pensando a percorsi turistici innovativi che mettano insieme itinerari nuovi puntando ad esplorare territori finora rimasti esclusi dal turismo di massa che negli ultimi anni ha coinvolto la nostra regione. Il “Teatro più piccolo” rappresenta in questa visione, una peculiarità che distingue il nostro territorio e che può intercettare anche un turismo specializzato» dichiara l’assessore allo Sviluppo del Territorio Germana Pignatelli.

Il Teatro Cittadino di Noicàttaro è un gioiellino dal punto di vista storico e architettonico: il piccolo politeama fu realizzato a inizio ‘800 in un ex trappeto ipogeo, a 4 metri sotto il livello della strada, perfettamente conservato nei suoi due ordini lignei e negli affreschi che raccontano l’intenso e lunghissimo legame con la cittadina nojana. Il teatro visse alterne vicende per lo più legate al corso degli eventi storici: oltre alle rappresentazioni teatrali di compagnie d’arte itineranti che animavano con i loro tour i centri minori del sud Italia, fu oggetto di altre funzioni di cui la comunità necessitava, da luogo per attività di emancipazione sociale e culturale con le manifestazioni sindacali del fine ottocento, a cinematografo alla fine della prima guerra mondiale, alle proiezioni della propaganda fascista. Dopo alcuni tentativi di giovani appassionati negli anni ’70 che proponevano una nuova vita al teatro all’italiana più piccolo del mondo, per decenni è rimasto chiuso. Dopo più di 60 anni dall'ultimo spettacolo e al termine di un attento e accurato restauro, il teatro all’italiana più piccolo d’Europa, con i suoi 41 posti a sedere, viene restituito alla collettività nel 2021. Alla BIT di Milano il Teatro Cittadino sarà presentato domenica 10 aprile alle ore 17.10 nello stand della Regione Puglia.