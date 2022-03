Candidatura del caffè come patrimonio dell'Unesco, c'è anche Lecce tra le città sostenitrici

Lecce sente odore... di caffè. C'è anche la comunità salentina tra le undici d'Italia che sostengono la candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco per la «tazzina», una delle bevande più popolari al mondo e che da Napoli a Venezia ha sviluppato una storia secolare. Il 29 marzo il dossier «Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli», sarà esaminato dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco che dovrà formalmente decidere se inviarlo a Parigi per ottenere la prestigiosa iscrizione del sito entro il 2022. Un percorso tecnico impegnativo che di fatto ha unito i tanti volti della bontà e della qualità del caffè italiano, fa sapere il ministero delle Politiche agricole, che ha presentato tutta la documentazione per l’esame finale. E così l’Italia ha fatto sintesi e le undici comunità emblematiche del caffè, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Lecce, Pescara, Palermo e Modica hanno sottoscritto la Carta dei Valori del Rito dell’Espresso italiano che elenca quelli degni di essere condivisi con l’intera umanità.

Un risultato molto atteso che si andrebbe a sommare ai molti tesori enogastronomici italiani già iscritti al sito, dall’arte italiana della ricerca del tartufo (2021), alla Dieta mediterranea (2010), all’'arte dei pizzaiuoli napoletani (2017). A sostegno della candidatura, al via la sottoscrizione pubblica attraverso iniziative nelle città coinvolte. Quella leccese, con il suo territorio, presenta attualmente nove aziende di torrefazione sulle 53 presenti sul territorio pugliese.