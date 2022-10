Letteratura, morto a 69 anni lo scrittore francese Jean Teulé

E’ morto all’età di 69 anni lo scrittore francese Jean Teulé, autore di romanzi di successo come 'Fiore di tuonò e 'Il negozio dei suicidì.

Teulé è deceduto la sera del 18 ottobre per arresto cardiaco nella sua casa di Parigi, secondo quanto rendono noto la polizia francese e l’editore Mialet-Barrault. Dal 1998 viveva con la sua compagna, l’attrice Miou-Miou (Sylvette Herry).

Il presidente francese Emmanuel Macron ha salutato in un comunicato stampa «uno scrittore dal triplice talento: nei fumetti, nella televisione e nella letteratura. E che ci lascia in eredità storie piene di fantasia e lucidità».