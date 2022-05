BARI- «Quest’anno si va davvero ai David. Perché il film Me contro Te - Il Mistero della Scuola incantata riceverà il David dello Spettatore. E saremo lì, a ritirarlo. Chissà, magari stringerò anche la mano a Carlo Conti e farò l’occhiolino a Drusilla Foer per ribadirle che è la più figa di tutte».

Lo scrive su Facebook l’attrice barese Antonella Carone, la Perfidia protagonista «cattiva» del film di Luì e Sofì, il duo di giovani attori e scrittori composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia.

«Gli altri anni - scrive ironizzando Antonella Carone - , la sera della cerimonia di consegna dei David di Donatello, il premio più prestigioso del cinema italiano, ero solita indossare il mio pigiama migliore, scattarmi una foto e mandarla ad alcuni amici con la didascalia "e anche quest’anno si va ai David". Ovviamente non era vero. E alle 22.30, al massimo, già dormivo sul divano. Quest’anno no». «E no - conclude - non ho nessuna intenzione di interrompere la tradizione della foto, come ogni anno. Solo che a sto giro indosserò un vestito bello, mi farò un selfie, e scriverò: "anche quest’anno si sta in "ciavatte"».