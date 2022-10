Covid, uno studio dell'ospedale di Potenza su rivista internazionale Blood Transfusion

Uno studio dell’unità operativa di Ematologia dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, in collaborazione con i reparti di Patologia Clinica, Rianimazione, Malattie infettive e Pneumologia, effettuato nei primi mesi dalla diffusione del covid, è stato pubblicato dalla rivista scientifica internazionale «Blood Transfusion»: ne ha dato notizia l’ufficio stampa sottolineando la presenza dell’ematologa Daniela Dragonetti al congresso della Società europea di medicina (Esmed).

Inoltre, all’interno della rivista internazionale «Frontiers in Immunology», è stato anche pubblicato un ulteriore studio in riferimento alla risposta anticorpale al vaccino contro il Covid.

«Siamo orgogliosi delle professionalità messe in campo dalla nostra struttura ospedaliera, sempre più integrata nel contesto sanitario internazionale», ha detto il direttore generale Giuseppe Spera, evidenziando come il San Carlo abbia «saputo conciliare l’assistenza con la volontà scientifica di analisi e comprensione».