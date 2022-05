BARI - Nell’ultima settimana il tasso di occupazione da parte dei pazienti Covid dei posti letto nelle terapie pugliesi è calato dal 7 al 5%, allineandosi quasi alla media nazionale, che è pari al 4%.

È quanto rileva il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Anche nei reparti di Medicina Covid il tasso di occupazione è in calo, è passato dal 18 al 15%, sopra la media nazionale di tre punti percentuali.

Intanto, il bollettino regionale del contaglio in Puglia rende noto che nelle ultime 24 ore ci sono stati otto morti per coronavirus e 2.085 nuovi casi, il 13,8% dei 15.066 test giornalieri registrati. Delle 101.626 persone attualmente positive, 530 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 525) e 26 in terapia intensiva senza variazione rispetto a ieri. Nuovi casi per provincia sono così distribuiti: Bari: 765; Bat: 128; Brindisi: 227; Foggia: 259; Lecce: 456; Taranto: 234; i residenti fuori regione sono 9 e 7 di provincia in definizione.