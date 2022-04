Covid in Puglia, occupazione posti letto in calo ma sopra la media

BARI - È in calo la pressione sugli ospedali pugliesi della pandemia Covid, ma il tasso di occupazione dei posti letto resta sopra la media nazionale. È quanto rileva il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nelle terapie intensive il tasso di occupazione è passato dall’8 al 7 per cento, sopra di tre punti rispetto alla media nazionale. Mentre nei reparti di Medicina Covid, il tasso di occupazione è sceso dal 21 al 20 per cento ma resta quattro punti sopra la media italiana.