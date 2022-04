Covid in Puglia, 4.929 casi e 10 morti, stabile la positività al 17%

BARI - Oggi in Puglia si registrano altri 4.929 casi di Covid su 28.456 test (incidenza del 17% come ieri) e dieci morti. Delle 116.641 persone attualmente positive (1.464 in meno rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica in 673 (ieri 678), mentre in terapia intensiva ci sono 39 pazienti (ieri 40). I nuovi casi di oggi sono stati individuati: in provincia di Bari 1.596, nella provincia BAT 379, nella provincia di Brindisi 473, nella provincia di Foggia 552, in quella di Lecce 1.236 e in quella di Taranto 653. Sono residenti fuori regione altre 31 persone contagiate.