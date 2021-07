Covid in Italia, 6.513 casi nuovi casi e 16 morti nelle ultime 24 ore

In discesa oggi in Italia il numero di positivi al Covid-19: sono 6.513, (contro i 6.619 di ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è pari a 264.860, intorno ai 13mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende al 2,4% dal 2,7 di ventiquattro ore fa. Il numero dei decessi è oggi indicato in 16 (-2 su ieri), portando a 128.063 il numero totale dall’inizio della pandemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano rilasciato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni.