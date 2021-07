Covid in Italia, 5.696 nuovi casi e 15 morti. Mattarella: «Vaccino? Un dovere. Libertà limitata dal virus, non da Green Pass»

In Italia oggi, mercoledì 28 luglio 2021, si sono registrati 5.696 nuovi casi e 15 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 4.522 nuovi casi e 24 morti. In totale sono stati effettuati 248.472 tamponi, ieri 241.890. Il tasso di positività si attesta al 2,3 per cento, in aumento rispetto all’1,9 per cento di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 74.161. Il bilancio delle vittime ammonta a 128.010. I guariti invece sono 4.128.568 (+1.827) per un totale di 4.330.739 casi. Le terapie intensive calano di 6 unità rispetto a ieri, con 9 ingressi del giorno, per un totale di 183 posti letto occupati. I ricoveri ordinari, invece, sono in totale 1.685 (+74).

LE PAROLE DEL PRESIDENTE MATTARELLA - “La vaccinazione è un dovere morale e civico”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia del Ventaglio organizzata dall’associazione stampa romana al Quirinale. Un messaggio chiaro, indirizzato ai no vax, ma anche a quei partiti e politici che ammiccano a quelle persone che non intendono vaccinarsi contro il Covid-19.