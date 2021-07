Covid in Italia, 5.143 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, si sono registrati 5.143 nuovi casi e 17 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 5.057 nuovi casi e 15 morti. In totale sono stati effettuati 237.635 tamponi, ieri 219.778. Il tasso di positività si attesta al 2,1 percento, in diminuzione rispetto al 2,3 percento di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 58.752. Il bilancio delle vittime ammonta a 127.937. I guariti invece sono 4.120.846 (+1.239) per un totale di 4.307.535 casi. Le terapie intensive sono in calo di 3 unità rispetto a ieri, con 10 ingressi del giorno, per un totale di 155 posti letto occupati. I ricoveri ordinari, invece, sono in totale 1.304 (+70).