Covid in Italia, 2.072 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore

In Italia oggi, lunedì 19 luglio 2021, si registrano 2.072 nuovi casi e 7 morti per Covid. Ieri c’erano stati 3.127 nuovi casi e 3 morti. In totale sono stati effettuati 9.089 tamponi, ieri 165.269. Il tasso di positività si attesta al 2,2 per cento, in salita rispetto all’1,9 per cento di ieri.

Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre fornite dalle Regioni. Le persone attualmente positive al Covid sono 47.525. Il bilancio delle vittime ammonta a 127.874. I guariti invece sono 4.114.129 per un totale di 4.289.528 casi. Le terapie intensive sono in calo di sei unità, con 16 ingressi del giorno, per un totale di 162 posti letto occupati. I ricoveri ordinari, invece, sono in totale 1.188.