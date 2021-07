Vaccini in Puglia, somministrato il 94,6% delle dosi

BARI - Sono 4.257.098 le dosi di vaccino anti Covid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.05), il 94,6% di quelle ricevute dal commissario nazionale per l’emergenza, pari a 4.499.749. La Puglia ora è terza per numero di sieri impiegati, dopo Lombardia (96,3%) e Marche (95,3%). Nello specifico, sono state inoculate 2.484.355 prime dosi e 1.712.929 seconde dosi. Nell’Asl Bari è stata superata la soglia delle 5mila vaccinazioni anche nella giornata di domenica. Sino ad oggi nell’area barese sono state somministrate oltre 1 milione e 404mila dosi di vaccino anti-Covid, con una copertura già assicurata con almeno una dose al 74% della popolazione vaccinabile e al 52% con doppia o singola dose.

Nell’Asl di Lecce ieri sono state somministrate 6.853 dosi; in provincia di Brindisi la copertura vaccinale è del 65,8% con la prima dose e del 43,9 con il ciclo completo. Nella Bat ieri sono state vaccinate 3.251 persone; nel Foggiano dall’avvio della campagna sono oltre 631.000 le somministrazioni effettuate e ad oggi ha ricevuto almeno una dose il 62,6% della popolazione, mentre ha concluso il ciclo il 42,2%. Infine, in provincia di Taranto, sono stati somministrati 602mila vaccini, il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e quasi 262mila cittadini, pari a circa il 47% della popolazione totale, hanno completato il ciclo.