Puglia, da domani somministrate dosi ai pazienti trapiantati. 30mila operatori sanitari vaccinati

BARI - Inizia domani, sabato 27 marzo, dal Policlinico di Bari la campagna di vaccinazione per i pazienti trapiantati e in lista d’attesa per un trapianto. A partire dalle ore 8.30 saranno attivi 23 ambulatori nell’ospedale barese e sono state programmate 1.000 somministrazioni per coloro che hanno ricevuto o sono in attesa di un trapianto di cuore, di fegato o di rene. Sarà impiegato il personale del punto di vaccinazione ospedaliero e dei reparti di nefrologia, cardiochirurgia e urologia. Domenica 28 marzo la campagna di vaccinazione per questa categoria di soggetti fragili proseguirà a Brindisi, lunedì 29 a Foggia, Barletta e Lecce, mercoledì 31 marzo a Taranto. I pazienti verranno convocati direttamente dal centro di riferimento e non dovranno prenotarsi.

In Puglia su 140mila operatori sanitari, i vaccinati con almeno la prima dose sono 110.517, quindi ci sono quasi 30mila che non si sono sottoposti alla somministrazione del vaccino anti Covid: è quanto emerge dal Report settimanale pubblicato dal governo Draghi sul sito istituzionale e aggiornato ad oggi 26 marzo. Secondo il monitoraggio nazionale, in Puglia la copertura tra il personale sanitario è pari al 78,94%, sotto la media nazionale pari all’86,24%.