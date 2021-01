Covid 19, in Puglia restano meno di 23mila dosi di vaccino Pfizer

BARI - Alla Puglia restano poco meno di 23mila dosi di vaccino Pfizer nei frigoriferi delle 11 farmacie ospedaliere Hub, allo stato attuale, secondo il report del ministero della Salute, sono 70.341 i vaccini somministrati, mentre le dosi consegnate dalla casa farmaceutica sono 93.325. Quindi, la Puglia ha già utilizzato il 75,4% dei vaccini a sua disposizione. «La scorta è sufficiente per proseguire con tranquillità i richiami, però è indispensabile la consegna delle ulteriori 27mila dosi prevista per la settimana prossima», dicono fonti sanitarie pugliesi. Proprio oggi l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, durante un webinar organizzato dall’Università di Foggia, ha ammesso che «non possiamo soddisfare» tutte le richieste di vaccinazioni che arrivano dalle categorie professionali sanitarie «perché non abbiamo il vaccino».