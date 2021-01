Vaccino Covid 19, somministrate 70mila dosi in Puglia: lunedì 27mila dosi

BARI - Sono aumentate a 69.652 le somministrazioni di vaccino Pfizer in Puglia, quasi tremila dosi in più rispetto a ieri, quando il dato si era fermato a 66.784. La Puglia, attualmente, ha utilizzato il 74,6% dei suoi vaccini a disposizione, complessivamente 93.325 dosi. Lunedì prossimo Pfizer dovrebbe consegnare altre 27mila dosi, secondo quanto comunicato dall’azienda farmaceutica: «Al momento - conferma l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco - non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di ulteriori ritardi».